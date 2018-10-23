شرطة أبوظبي توعّي طلبة المدارس بمخاطر «التنمر»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

ناقشت شرطة أبوظبي مخاطر ظاهرة التنمر المدرسي، والتدخين، لطلبة المدارس في العين، ضمن جهودها في توعية النشء بمخاطر الظواهر السلبية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية.

وأفاد رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية في العين بإدارة الشرطة المجتمعية، المقدم بهيان العامري، بأن مشكلة التنمر تعد من المشكلات المنتشرة عالمياً بين صفوف الطلبة، داعياً إلى تضافر الجهود بين الشرطة والمؤسسات التربوية والمجتمعية والأهالي، بما يسهم في الحدّ من انتشارها.

وذكر النقيب حمد الظاهري، من قسم شؤون الشرطة المجتمعية في العين، أنه تم عقد ورشة توعية استهدفت نحو 970 طالباً وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، بالتنسيق مع مكتب العين التعليمي، وذلك بمدرسة المدار الخاصة.