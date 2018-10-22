"طرق الشارقة" تنجز مشروعات صيانة بـ 1.9 مليون درهم‎

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة مجموعة من مشاريع الصيانة ورفع كفاءة الطرق، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بتكلفة إجمالية بلغت 1.9 مليون درهم.



وصرحت المهندسة شيخة الزوين مدير إدارة عقود الطرق والمناقصات بالهيئة، أنه تم إنجاز سلسلة من مشروعات الصيانة ورفع الكفاءة في عدد من المناطق الهامة والحيوية في الشارقة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، لاسيما الاهتمام بمشروعات البنية التحتية التي يوليها سموه مزيداً من الاهتمام، فهي أساس النهوض في الدول المتقدمة، وإحدى الركائز الأساسية لتطوير المشاريع وتسهيلها وجذب كل صور الاستثمار، كما أنها تعد حافزاً يساهم في مضي الإمارة قدماً نحو مزيد من التطور والازدهار، ورفع تنافسيتها وازدهارها اقتصادياً وتعزيز الاستدامة المالية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.



وأوضحت الزوين، أنه تم الانتهاء من أعمال تخطيط للعلامات الأرضية لبعض شوارع منطقة المدام، كما تم إنجاز 90% من علامات التخطيط الأرضي لطريق الشارقة الذيد بدءاً من ميدان الثقافة وحتى التقاطع الثالث، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الصيانة وتخطيط العلامات الأرضية في بعض المناطق الداخلية في منطقة الذيد مثل تل الزعفران، الشريعة، كما تم الانتهاء من أعمال التخطيط الأرضي ورفع كفاءة الطرق في منطقة أخيضر بالمنطقة الوسطى.



واستكمالاً لمشاريع الهيئة التي تسهم في تطوير ورفع كفاءة وصيانة طرق الشارقة، تم إنجاز أعمال تخطيط أرضي في شارع الشيخ ماجد بن صقر القاسمي بدءاً من ميدان الثقافة وحتى شارع الشارقة الدائري وحدود إمارة عجمان، كما تم إنجاز علامات تخطيط أرضي في منطقة بودانق والمراكز التجارية، فضلاً عن تخطيط العلامات الأرضية حول حديقة المجرة، كما قامت الهيئة بتخطيط العلامات الأرضية وإعادة صبغ المطبات داخل المدينة الجامعية وحولها.



أكدت الزوين، أن الهيئة تضع في اعتبارها من خلال كافة مشاريعها توفير عبور آمن لمستخدمي الطريق، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، حيث قامت الهيئة خلال الربع الثالث من العام الجاري بإنجاز معابر مشاة وتخطيط أرضي داخل محطة الجبيل، بالإضافة لتركيب حواجز معدنية وإشارات وامضة لحماية المارة.



وأضافت أنه مع بداية العام الدراسي، أنجزت الهيئة معابر مشاة في مناطق المدارس في منطقتي العزرة ومويلح، فضلاً عن أعمال الصيانة الطارئة والدورية التي تقوم بها الهيئة باستمرار لمواجهة كافة التحديات اليومية للتنقل، وإدخال التحسينات على الطرق القائمة، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق ومرتاديه، ويحافظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للإمارة.