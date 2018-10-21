3 متطلبات تؤهل الطلبة للإقامة بالدولة دون ضمانات

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

بدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اليوم الأحد، تمديد إقامة الطلبة الذين أنهوا دراستهم الثانوية أو الجامعية وعلى كفالة ذويهم داخل الدولة، وذلك لمدة عام قابل للتجديد لمدة مماثلة برسم يبلغ 100 درهم عن كل عام.

واشترطت الهيئة للحصول على هذه الإقامة ثلاثة شروط، هي حصول الطالب على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو شهادة التخرج الجامعية مصدّقة أو البلوغ لسن 18 عاما.

وذكرت الهيئة أنه سيتم منح الطالب إقامة اعتبارا من تاريخ تخرجه من الجامعة أو حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامّة أو بلوغه سن 18 عاماً، في حين لا يتمّ استيفاء أية ضمانات مالية من الكفيل قياساً على ما هو معمول به عند كفالة الأبناء على ذويهم.

وأكدت الهيئة أن هذه الفئة لا تستفيد من بند الحالة الإنسانية إلا بعد التحقق من عدم توافر الشروط الواردة في القرار المذكور، وأن الهيئة تستوفي في حالة عدم انطباقها واللجوء على بند الحالات الإنسانية الضمان المالي المقرر بموجب القرار الوزاري رقم (434) لسنة 2016م والذي تبلغ قيمته 5 آلاف درهم ترد إلى المتعامل عند تعديل وضعه وفقا للشروط والأحكام واللوائح المعمول بها.