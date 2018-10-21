محمد بن راشد يدعو إلى رفع عَلم الدولة في الأول من نوفمبر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المواطنين والمؤسسات والوزارات، إلى رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة في الأول من نوفمبر المقبل، في الساعة 11 صباحاً، مؤكداً سموه أن علم الدولة يعتبر رمز سيادة الدولة ووحدتها.

وقال سموه، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الإخوة والأخوات.. تحتفل دولتنا بيوم العلم قريباً.. رمز سيادتنا ووحدتنا.. فخر مسيرتنا.. ورايتنا التي ستعانق الفضاء.. ندعو مواطنينا ومؤسساتنا ووزاراتنا لرفعه موحداً في الأول من نوفمبر، في الساعة الحادية عشرة صباحاً، في وقت واحد.. معبرين عن مصير واحد.. وبيت واحد.. وانتماء لا يزيده الزمن إلا ثباتاً ورسوخاً».