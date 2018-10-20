شرطة أبوظبي تنظم يوماً طبياً لسكان منطقة الضبعية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت شرطة أبوظبي، يوماً طبياً لسكان منطقة الضبعية، بالتعاون مع مستشفى دار الشفاء ونفذ المبادرة مركز شرطة المصفح بمديرية شرطة المناطق الخارجية واشتملت على إجراء فحوص طبية، وتقديم حزمة من النصائح بأهمية تناول الأطعمة الصحية، وفوائد ممارسة الرياضة باستمرار وذلك في إطار استراتيجية عام زايد 2018.

وأكد العميد مسلم محمد العامري، مدير المديرية، حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ مبادرات تعزز التطوير والتعاون والشراكة مع القطاعات المعنية كافة، لافتاً إلى أن نشر الثقافة الصحية، يعكس مفهوم التضامن المجتمعي، و تقديم العمل التطوعي.

واشار المقدم فاضل غدير الشامسي، مدير المركز، إلى أهمية هذه المبادرات، والتي تسهم في نشر وتطوير معارفهم وثقافتهم بالأمور الصحية .

وشارك في تنفيذ المبادرة، والتي جاءت في إطار يوم الغذاء العالمي والذي صادف 16أكتوبر الجاري النقيب محمد مصبح الساعدي، مدير فرع الشرطة المجتمعية في مركز شرطة المصفح، وعدد من منتسبي شرطة أبوظبي.

