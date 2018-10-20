شرطة أبوظبي تمنع سير الحافلات المدرسية أثناء الضباب

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

قررت شرطة أبوظبي منع حركة سير الحافلات المدرسية أثناء الضباب، داعية السائقين إلى الالتزام بهذه التعليمات، والوقوف في أماكن آمنة خارج الطريق، وتأمين جلوس آمن للطلاب على مقاعد الحافلة، وعدم السماح لهم بالخروج من الحافلة خلال توقفها في تلك الأماكن الآمنة لضمان سلامتهم.

وقال مدير إدارة مرور أبوظبي في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، العميد محمد ضاحي الحميري، إن «شرطة أبوظبي تنفذ خطة مرورية، لتوفير نقل آمن للطلاب أثناء الضباب، في إطار جهود شاملة من خلال اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي، التي وفرت منظومة حديثة للرقابة الذكية على الطرق، من خلال (المدينة الآمنة)، للتعامل مع التغيرات الجوية، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق نتيجة الضباب».

وأكد أهمية دور سائقي الحافلات المدرسية في توفير السلامة المرورية للطلاب، من خلال التزامهم بقانون السير والمرور، والقيادة بحرص، وتنفيذ الإجراءات الوقائية للقيادة الآمنة أثناء الضباب.

ودعا الحميري السائقين إلى التقيد التام بالتعليمات الوقائية، التي يتم نشرها من خلال المنظومة الذكية لشرطة أبوظبي، وتشمل معلومات وإرشادات حول الحالة المرورية على الطرق، وخفض السرعات، وتوخي الحيطة والحذر في الأحوال الطارئة، وإيقاف حركة سير المركبات إلى حين وضوح الرؤية مرة أخرى.