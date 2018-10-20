«الأرصاد» يحذّر من السحب الممطرة والرياح النشطة

المصدر: أبوظبي - وام

طالب المركز الوطني للأرصاد السائقين بأخذ الحيطة واتباع إرشادات المرور، ناصحاً بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه ومجاري الأودية في حال سقوط الأمطار، أو تدني الرؤية بسبب الغبار والأتربة، لافتاً إلى وجود فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة.

كما حذر، في بيان له أمس، من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً، على مناطق متفرقة من الدولة.

وحذر المركز مرتادي البحر من اضطراب الموج في الخليج العربي، بسبب فرصة تكوّن السحب الركامية، التي تصاحبها رياح نشطة تؤدي إلى اضطراب موج البحر.

وتوقع أن يكون ارتفاع الموج في الخليج العربي من سبع إلى تسع أقدام، وقد يصل إلى 10 أقدام.