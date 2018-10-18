طرق دبي تراقب وتنظم رحلات "أوبر" و"كريم" عبر "المرقاب"

المصدر: الإمارات اليوم – دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن اطلاق نظام ذكي يُعنى بتنظيم ومراقبة قطاع الليموزين وشركات الحجز الإلكتروني E- Hail،أطلقت عليه اسم "المرقاب"، والذي من خلاله ستتمكن الهيئة من مراقبة وتنظيم رحلات شركتي أوبر وكريم.

وقال مدير أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة عادل شاكري، إن النظام يمكنه التعرف على إجمالي المسافات والساعات، التي قطعتها هذه المركبات في رحلاتها مع المتعاملين، ومراقبة إشغال المركبات والرحلات بتفاصيلها، ورصد أداء وسلوكيات السائقين.

وأضاف أن أجهزة المراقبة الذكية، التي تم تركيبها في مركبات الليموزين مربوطة بنظام (المرقاب)، الذي يوفر معلومات آنية وبيانات أساسية وترسلها إلى نظام (المرقاب)، التي يتم تحليلها من خلال تقارير مباشرة ودقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة لضمان جودة الخدمة، والتحقق من مؤشرات الأداء لهذا القطاع.

وأشار شاكري إنه سيتم الانتهاء من تفعيل النظام بنهاية عام 2018 في إجمالي 6100 مركبة ليموزين، لافتا الى إن إطلاق النظام يستهدف تحسين خدمات قطاع الليموزين بوصفها وسيلة تنقل تتصف بالرفاهية.

يذكر ان هيئة الطرق والمواصلات استعرضت في منصتها بمعرض جيتكس 2018 في مركز دبي العالمي التجاري، نظام (المرقاب) معلنة انه يوفر النظام حلا لأبرز التحديات العالمية، التي تتمثل بتنظيم وحوكمة شركات الحجز الإلكتروني وانه لأول مرة في العالم يتم مراقبة وتنظيم رحلات شركتي أوبر وكريم في إطار تطوير قطاع النقل.