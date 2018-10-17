محاكمة 3 آسيويين دفنوا صديقهم في الصحراء

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، محاكمة ثلاثة آسيويين (المتهم الثاني هارب)، بتهمة دفن جثة صديقهم، الذي توفي نتيجة تعاطي جرعة مخدرات زائدة، في منطقة رملية.

وخلال الجلسة، أنكر المتهم الثالث التهمة المنسوبة إليه، موضحاً أنه يعمل سائقاً، ولا يعرف المتهمَين الأول والثاني، وأنهما أبلغاه بأن صديقهما توفي نتيجة تعاطي مواد مخدرة، وأجبراه على إيصالهما إلى منطقة المدينة العالمية، لإيصال جثة المتوفى إلى والده، مشيراً إلى قيامه بإيصالهم إلى المنطقة وتركهم، وعاد دون معرفة نيتهم، ولم يشارك في دفن الجثة، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 22 من أكتوبر الجاري، لحين إحضار المتهم الأول من محبسه وإعلام المتهم الثاني.