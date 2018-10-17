«الأرصاد» يتوقع طقساً غائماً جزئياً اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار أحياناً. وقال المركز إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية /‏‏ 18 - 28 كم/‏‏ساعة تصل إلى 40 كم/‏‏ساعة أحياناً.

وأوضح أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:01، والثاني عند الساعة 17:34، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 10:29 والثاني عند الساعة 02:02. وأضاف المركز أن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:08 والثاني عند الساعة 05:25، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 10:12 والثاني عند الساعة 21:42.