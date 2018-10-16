طرق دبي تطلق اليمامة في جيتكس

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

دشنت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات مبادرة (اليمامة) من خلال كاميرات ذكية مثبتة في أسطول مركبات الأجرة التابعة لها لتسهل عملية رصد حركة السائق وحركة الأجسام داخل وخارج المركبة. جاء ذلك خلال مشاركة هيئة الطرق والمواصلات بجناح خاص في معرض جيتكس 2018، الحدث الذي يستقطب عدداً كبيراً من الزوار والتجار ورجال الأعمال للاطلاع على أحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة، حيث يأتي المشروع في خطوة جديدة رائدة لجعل دبي الأذكى والأسعد عالمياً.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي الدكتور يوسف محمد آل علي: إن إطلاق مبادرة "اليمامة" يعتبر نقلة نوعية في أسلوب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال التنقل بمركبات الأجرة، حيث أن "اليمامة" من شأنها أن تعزز مستوى السلامة المرورية على الطرقات من خلال رصد بيانات دقيقة عن حوادث مركبات الأجرة والمراقبة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى توفير بيانات وتقارير مفصلة عن حالة الأصول والممتلكات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.

وأضاف: تعمل "اليمامة" على قراءة اللوحات الإعلانية والإرشادية على الطرقات بالإضافة الى رصد أهم الأماكن المتاحة لوضع لوحات إعلانية جديدة، كما أنه بإمكانها أن ترسل تحديثات مستمرة للبيانات الجغرافية والمناطق والطرقات الجديدة في الإمارة.

وأكد آل علي على أن مؤسسة تاكسي دبي من خلال هذه المبادرة تصبو الى تحقيق غاياتها الاستراتيجية المتمثلة بالتشغيل المتميز، التنقل الذكي، واسعاد الناس.