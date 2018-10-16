طيران شرطة أبوظبي تنفذ 270 طلعة في الربع الثالث

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نفذت إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية 270 طلعة جوية، خلال الربع الثالث من العام الجاري، تضمنت 91 طلعة خاصة بالمهام الشرطية، و124 تدريبية، و11 للإسعاف الجوي، و44 مهام أخرى.

وأكد مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، أن الإدارة شاركت في أنشطة وفعاليات عدة، ونفذت مبادرات من أبرزها مبادرة «طيار المستقبل»، بالتعاون مع قطاع العمليات المدرسية بوزارة التربية والتعليم، ومشاركة 100 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية، كما نظمت دورة تدريبية متخصصة في «طب الطيران».

وأضاف أن الإدارة حققت سبعة أمنيات لأصحاب الهمم، بإتاحة الفرصة لهم لركوب الطائرة المروحية، والتحليق في سماء أبوظبي.