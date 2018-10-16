«تنمية المجتمع»: «بلوك تشين» مظلة آمنة لخدماتنا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال المستشار التقني في وزارة تنمية المجتمع، سعيد عبدالله، إن تقنية «بلوك تشين»، تعتبر المظلة التقنية الآمنة والداعمة لعمليات الوزارة ومبادراتها وأفكارها التقنية والمجتمعية، بما يضمن الوصول إلى الجمهور حيث هو، واستباق المتطلبات بخدمات نوعية تلبي الاحتياجات، وتحفز على المواصلة في درب التنمية والتمكين، وهو الهدف الأبعد الذي تتجه إليه مبادرات وجهود الوزارة بخطوات متسارعة. وأضاف أن تقنية «بلوك تشين»، التي تم عرضتها منصة الوزارة في معرض «جيتكس 2018»، هي واحدة من أهم أركان تقنية تستند إليها مبادرات وآليات عمل الوزارة، وتُمثّل قاعدة بيانات لامركزية وغير تقليدية، يتم استخدامها في المعاملات الرقمية.