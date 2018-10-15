«الطائر المنقذ» وأنظمة ذكية متطورة تجذب جمهور منصة بلدية دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك بلدية دبي في معرض «جيتكس 2018» لتعزيز مكانتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتبادل الخبرات مع الجهات المشاركة في هذا الحدث العالمي البارز الذي يشهد مشاركة العديد من الشركات العالمية والمؤسسات المختلفة.

وقال مدير عام البلدية داوود الهاجري، إن منصة البلدية في «جيتكس» تحتوي على العديد من المشروعات والأنظمة التي تعكس أنشطة الدائرة وجهودها من خلال عرض تجربة التقنيات الأكثر تقدماً على مستوى العالم، والدفع بالتحول الرقمي، بالإضافة إلى المشروعات المستقبلية بإمارة دبي، والمدن الذكية التي تستخدم تقنيات الجيل القادم في البنية التحتية، وعرضت أيضاً مجموعة من الأفلام التي تتحدث عن جهودها في المسيرة التنموية وتوفير الخدمات للمجتمع، والأنظمة الحديثة التي تتبعها الدائرة في مختلف المجالات.

ومن المشروعات المشاركة مشروع الطائر المنقذ، وهو مشروع يهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة مرتادي الشواطئ العامة في الإمارة، من خلال طائرة من دون طيار، يتميز تصميمها الفريد بالقدرة على الاستجابة لحالات الغرق الجماعي أو الفردي، عن طريق نقل ما يصل إلى أربعة أطواق عوامات إنقاذ إلى الغرقى في البحر، والتي يمكنها دعم ما يصل إلى عدد ثمانية غرقى في آن واحد، هذا بالإضافة إلى إمكانية استخدامها مع طوافة.

كما ضم المعرض تصميم مشروع «جيو دبي» أول مشروع من نوعه في المنطقة، وهو مبادرة لتنظيم وتسهيل الإجراءات الهندسية الجيومكانية في إمارة دبي، حيث يتم إنشاء واعتماد الخرائط التخطيطية في البلدية للمناطق المستقبلية، ومن ثم يقوم النظام بإرسال التنبيهات للجهات المعنية، لإنشاء وتصميم شبكات البنية التحتية، وإعطاء خريطة أساس محدثة حسب الاحتياجات الهندسية التي تهدف إلى اتخاذ القرارات السريعة، كما تسهم في الاستجابة للحالات الطارئة، واستدامة المدينة الذكية، لإسعاد الفرد والمجتمع.

كما ضمت منصة بلدية دبي مشروع خريطة مناطق دبي الذكية، وهي أول خريطة إرشادية يتم عرضها على شاشة شفافة ذكية تفاعلية في منطقة الشرق الأوسط، ويتم تحديثها بصورة مباشرة عن بُعد، حيث سيتم توزيعها على مناطق دبي للمساهمة في جعل مدينة دبي مدينة ذكية مستدامة ولزيادة إسعاد المجتمع في إمارة دبي، لتسهل عملية التجول في الإمارة، وتحتوي على معلومات مختلفة عن المنطقة التي تم تثبيتها فيها مثل الفعاليات القريبة من المنطقة، نقاط الاهتمام، أرقام مكاني وغيرها من المعلومات.

كما تضمن المعرض مشروع سيارة المسح الجيومكاني، وهو عبارة عن منظومة حل متكامل لجمع المعلومات الجيومكانية تثبت على سقف السيارة، لتعد الخرائط ثلاثية الأبعاد، وتتكون من ماسح ليزري ذي دقة عالية، وأجهزة تحديد المواقع بواسطة الأقمار الاصطناعية (GPS)، بالإضافة إلى مجموعة كاميرات بانورامية للتصوير 360 درجة، ويؤدي استخدام المنظومة إلى تحسين كبير من حيث الدقة، والسرعة والسلامة في عمليات جمع البيانات على الطرق السريعة والمزدحمة، وتُعد البلدية أول دائرة حكومية في دبي تمتلك مثل هذه السيارة.

كما عرضت البلدية مشروع المسح الجوي ثلاثي الأبعاد، الذي يتم من خلاله استخدام الطائرة من دون طيار لإجراء التصوير الجوي الدقيق بهدف إنشاء الخرائط الدقيقة للمناطق والمنشآت والمشروعات، وذلك لإجراء التحديث الفوري والمستمر لخريطة الأساس الشاملة والموحدة لدبي.

وشهد المعرض مشاركة مشروع العنونة الذكية لوحدات المباني، وهو يشمل عنونة جميع الوحدات التي تقع ضمن المباني بما فيها الوحدات السكنية والتجارية وغيرها، بهدف توحيد معايير عنونة الوحدات في الإمارة ليتم استخدامها، كما يستخدم المشروع من قبل جميع الجهات الحكومية والخاصة في دبي لسرعة الوصول وتقديم الخدمات للسكان، بالإضافة إلى ربط وتكامل المعاملات والخدمات.

التجوال الذكي

ضمت منصة بلدية دبي مشروع التجوال الداخلي الذكي، وهو تطبيق يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تحديد موقع المستخدم داخل المباني العامة في إمارة دبي، ويسمح للمستخدم بالتجول والانتقال داخل المبنى، والوصول للوحدة التجارية أو السكنية بسهولة من خلال تزويد المستخدم بخاصية التنقل المباشر.