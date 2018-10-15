«آمر».. تقنيات لإلغاء طوابير الانتظار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن تطبيق مراكز «آمر» المبتكر، الذي يقدم خدمات نوعية لمتعاملي الإقامة، تختصر الوقت والجهد، وتقضي على طوابير الانتظار، وفق رئيس قسم مراكز آمر الملازم أول سالم حسن.

وذكر حسن لـ«الإمارات اليوم» خلال مشاركة الإدارة في معرض جيتكس 2018 أمس، أن التطبيق الجديد يجمع كل تعاملات وخدمات مراكز «آمر»، البالغ عددها 53 مركزاً حتى اليوم، وتغطي إمارة دبي كاملة.

ويمكن التطبيق الجديد المتعامل من التقديم على الخدمة، وتصوير المستندات والأوراق وإرفاقها لحسابه، كذلك تحديد أقرب فرع لمراكز آمر، والتوجه إليه مباشرة، ليجد معاملته قد أنجزت قبل وصوله، كما يمكنه أيضاً من حجز دوره الخاص ومن ثم يختصر وقت الانتظار داخل المركز بشكل كبير.