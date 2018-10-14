إنشاء 100 محطة لشحن السيارات الكهربائية في الشارقة

المصدر: الامارات اليوم – الشارقة

كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن خطة الهيئة لتزويد أسطول مركباتها بعدد من السيارات الكهربائية وإنشاء أكثر من 100 محطة شحن سيارات كهربائية تدعمها الطاقة الشمسية بالتعاون مع مجلس التخطيط العمراني في المراكز التجارية والمستشفيات والمراكز الخدمية الحكومية والشوارع الرئيسية في مختلف مناطق إمارة الشارقة ثم يتم التوسع في مشروعات البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية لتشمل جميع مناطق إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بإنشاء أول محطة شحن صديقة للبيئة بالكامل ودعمها بألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح مواقف السيارات مشيراً إلى أن خطة الهيئة تتضمن التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لإنشاء البنية التحتية اللازمة لضمان التنمية المستدامة.



جاء ذلك على هامش استقبال رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم وفد من شركة جنرال موتورز وشركة ليبرتي للسيارات، بهدف بحث التعاون في مجال تزويد الهيئة بالسيارات الكهربائية، لتعزيز الممارسات البيئية، والتنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية والتوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في مختلف مناطق إمارة الشارقة حيث دشنت الهيئة منذ أكثر من عام محطة لشحن السيارات وتوفير الخدمة مجانا من المحطة للتشجيع على استخدام السيارات الكهربائية مما يساهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية .

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم خلال الاجتماع أن الهيئة تسعى إلى تشجيع استخدام السيارات الكهربائية ونشر البنية التحتية ومحطات الشحن للسيارات الكهربائية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة تبني الأساليب الأكثر استدامة في الإمارة، ما يدعم مكانتها كمدينة صديقةً للبيئة وتنفيذاً لاستراتيجية الهيئة الخاصة بالحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في قطاع النقل مما يساهم في توفير بيئة واقتصاد أفضل ومستدام وتحسين نوعية الحياة.

وأشار إلى أن الهيئة ماضية نحو نشر الوعي بأهمية السيارات الكهربائية في الحفاظ على البيئة، وإبراز الدور الذي تلعبه المواقف الصديقة للبيئة، التي تتضمن محطات لإعادة شحن بطاريات السيارات الكهربائية، في تشجيع الممارسات البيئية الصحيحة.





