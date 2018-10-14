المصدر: الامارات اليوم

«فيزا»

فوجئ عميل بقيام «مصرف الإمارات الإسلامي» بتجديد بطاقة «الفيزا» الخاصة به، رغم طلبه عدم تجديدها، وتحميله رسوم التجديد 700 درهم، بالإضافة إلى غرامة قدرها 250 درهماً لعدم سداده الرسوم، متسائلاً عن الوسيلة التي يمكنه اتباعها لتحصيل حقه من المصرف.

استهلاك

أشاد قرّاء بالرسائل الإلكترونية التي تلقوها من هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي تتضمن عرضاً بيانياً لمعدلات استهلاك المياه والكهرباء، مقارنة بالمتوسط العام للاستهلاك في المنطقة المحيطة بالمنزل، لافتين إلى أنها تشجعهم على ترشيد الاستهلاك.

سينما

قال مرتادون لـ«فوكس سينما» في مول الإمارات، إنهم اضطروا إلى المكوث 45 دقيقة في السينما بعد انقطاع العرض، بسبب عطل تقني، أثناء حضورهم عرض فيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بينما لم يتم الاعتذار لهم خلال فترة الانتظار، ولم يتمكنوا من استرجاع ثمن التذكرة، بسبب الازدحام الشديد على طوابير الدفع.

محطة

أبدت مواطنة انزعاجها الشديد من إصرار موظف في محطة وقود «بترول الإمارات» في دبي، على إقناعها بضرورة غسل مخزن وقود السيارة، حيث استمر في تكرار كلامه، ما اضطرها إلى إنهاء الحديث معه بحزم.

إقفال

شكا سائقون إقفال الشارع الخلفي لمستشفى الإمارات في منطقة جميرا، ما يمنعهم عند الوصول إلى آخر الشارع من الدوران للخلف، بسبب ضيق المساحة، ووجود السيارات المتوقفة، ما يضطرهم إلى السير بالرجوع للخلف، ويشكل خطراً عليهم.

«بسمات»

شكا مستخدم لـ«اتصالات» عدم قدرته على استخدام نقاط تطبيق «بسمات»، عندما أراد تسديد فاتورة خطه الهاتفي الذي يعمل بنظام الفاتورة الشهرية.

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