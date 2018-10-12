شرطة أبوظبي تدشن «عبق العيون الساهرة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دشن قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء محمد خلفان الرميثي، برنامج «عبق العيون الساهرة» التراثي والتاريخي، الذي يسجل فيه قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة في قطاع المالية والخدمات، ذكريات بداية التأسيس، ومسيرة نجاح شرطة أبوظبي منذ عام1957، ومراحل التطوّر التى جعلت من أبوظبي أكثر المدن آمناً على مستوى العالم.

وأوضح أن «تدشين البرنامج يعبّر عن اعتزازنا بالماضي التليد، واحتراماً وتقديراً لموروثنا العريق، وذلك على نهج مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكلماته التي لاتزال راسخة في الأذهان، وتتردد في كل مكان (من ليس له ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل)». واستمع الرميثي، من مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، العميد سيف الشامسي، نبذة عن أهداف البرنامج في توثيق مسيرة النجاح عبر لقاءات مع رجال الشرطة القدماء والمعاصرين للبدايات، ليقدموا شهادات عن تلك المسيرة التاريخية والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم. وقال إن «شرطة أبوظبي، منذ تأسيسها في عام 1957، عملت على إيجاد وتأهيل أجيال متعاقبة من القيادات الشرطية، وفق أحدث الأسس والمناهج والممارسات العلمية والعملية، التي أسهمت بدور رائد في تحقيق المزيد من التميز والريادة، التي يشهد لها العالم في المجالات الشرطية والأمنية». ويتضمن برنامج «عبق العيون الساهرة» لقاءات مع عدد من منتسبي الرعيل الأول لشرطة أبوظبي، قامت إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة بتصويرها، وسيتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشرطة أبوظبي، حيث يقدمون نصائح للجيل الحالي تحثهم على الحفاظ على مسيرة الأمن والأمان، وتحفيزهم من أجل تقديم الأفضل لخدمة شرائح المجتمع كافة.