حظر استيراد الطيور من بلغاريا

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قررت وزارة التغير المناخي والبيئة حظر استيراد كل أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من جمهورية بلغاريا، استناداً إلى التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الخاص بتسجيل بؤرة بمرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة في بلغاريا ومقاطعة (Plovdiv)، ويهدف القرار إلى منع مخاطر دخول المرض إلى الدولة.

وأشارت الوزارة إلى الاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً (اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) من بلغاريا.

يأتي القرار انطلاقاً من حرص الوزارة على ضمان غذاء سليم وآمن للمستهلكين، وتعزيز الأمن البيولوجي، وعدم السماح بدخول أمراض جديدة إلى أراضي الدولة.

وقال مدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية في الوزارة، الشيخ الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي، إن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، المتمثلة برفع معدلات الأمن الحيوي، واستبعاد المسببات المرضية قبل دخولها للدولة، للحيلولة دون دخول فيروس إنفلونزا الطيور، ومنع مخاطرة وتأثيراته على صحة وسلامة الدواجن والمحافظة عليها، وكذلك على الصحة العامة.