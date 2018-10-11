إطلاق تذاكر الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 47

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة عن فتح باب بيع تذاكر الحفل الرسمي لليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، تحت شعار «هذا زايد.. هذه الإمارات»، المقرر إقامته في مدينة زايد الرياضية في الثاني من ديسمبر المقبل. ووفقاً للجنة المنظمة، فسيكون الجمهور على موعد مع عرضٍ حي، استثنائي، لا يضاهى، باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب طائفة من المؤثرات الصوتية والضوئية المبتكرة.

ويأتي الاحتفال، هذا العام، بالتزامن مع الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الدولة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بحضور أكثر من 22 ألف شخص من مواطني الدولة والمقيمين على أرضها والزوار، ليشكلوا لوحة وطنية تجسّد قيم الوحدة والفخر والوفاء، وتعبّر عن اعتزازهم بـ100 عام من الحكمة والخير والعطاء، متطلعين إلى حاضر ملهم ومستقبل واعد.

وسيقدم الاحتفال «هذا زايد.. هذه الإمارات» عرضاً يصطحب الجمهور في رحلة مصورة، تتيح للحضور التعرف إلى تاريخ وإرث الشيخ زايد، ورؤيته الحكيمة التي أرست دعائم النهضة والنجاح ومهدت سبيل التقدم للإمارات منذ 47 عاماً. كما تتيح لهم الوقوف على مناقبه، وتبين لهم كيف قاد شعبه لتأسيس الدولة، التي باتت اليوم نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً، حيث جرى تصميم الحفل لتقديم عروض حية مبهرة، وتوفير تجربة بانورامية فريدة من نوعها، ستترسخ في ذاكرة كل من يشاهدها.

22

ألف شخص يستقبلهم

الحفل للاحتفاء

بــ«عام زايد»، و100

عام من الحكمة

والعطاء.