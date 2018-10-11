«سوبر ماركت ذكي» للنزلاء في عجمان

المصدر: عجمان ــ وام

دشّن القائد العام لشرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، أمس، «سوبر ماركت» إلكترونياً ذكياً لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في عجمان.

وأفاد النعيمي بأن المؤسسة العقابية والإصلاحية نسّقت مع الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة للشرطة، لإطلاق خدمة «سوبر ماركت» ذكي، بهدف بيع المواد الغذائية للنزلاء بأسرع وقت وأقل جهد للعاملين، وذلك من خلال تركيب أجهزة لوحية إلكترونية عند كل عنبر في المؤسسة، ليتمكن النزلاء من طلب احتياجاتهم وفق البرنامج الخاص بالخدمة، التي تصل مباشرة إلى موظف السوبر ماركت، لتجهيز طلبات النزلاء من خلال التعرف إلى بطاقة النزيل والرقم السري الذي تم إدخاله.

وقال إن الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها شرطة عجمان للنزلاء لا تقتصر على توفير بيع المواد الغذائية للنزيل، بل تشمل تسلم أمانات النزلاء وبرنامج الاتصالات، وتقديم خدمة للمتعاملين لتسلم وإيداع الأمانات للنزلاء مرة واحدة لكل نزيل.

وذكر مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية، العميد مبارك خلفان الرزي، أن السوبر ماركت يبسط إجراءات العمل والوقت المستغرق لتقديم الخدمة والتخلص من الأوراق النقدية «الكوبونات» لدى النزلاء، ما يسهم في تقليل طباعتها التي تكلف نحو 45 ألف درهم سنوياً.