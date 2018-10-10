شرطة أبوظبي تنشر التوعية بمخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

قدّمت شرطة أبوظبي توعية بمخاطر المخدرات في مؤسسات أسرية وإصلاحية وتعليمية، ضمن حملة «حياتي أغلى»، وركّزت على التعريف بأهداف الحملة وجهود الوقاية من مخاطر هذه الآفة.

وعقدت محاضرات التوعية التي نفذتها مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، في مؤسسة التنمية الأسرية بالوثبة، وإدارة رعاية الأحداث في المفرق، ومدارس الغزالي في أبوظبي، والمنارة في بني ياس، والريادة المشرقة للجالية الهندية في مدينة محمد بن زايد.

وأكد مدير المديرية، العقيد طاهر غريب الظاهري، حرص شرطة أبوظبي على نشر الوعي بين شرائح مختلفة من المجتمع، لافتاً إلى أن استراتيجية التصدّي للمخدرات تتطلب تعاون الجميع من أجل إيجاد بيئة رادعة للجريمة بأساليب وقائية.

وتضمنت التوعية إرشاد الأمهات والنزلاء والطلبة إلى وسائل الحماية من هذه الآفة، وتثقيفهم بأضرارها، وإحكام السيطرة على ترويجها وتعاطيها، كما شاركت حافلة «بادر» في تحقيق التوعية للنزلاء الأحداث.