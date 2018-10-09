المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إشادة

أشاد مواطنون بتطبيق «تدبير» الذي أطلقته أخيراً وزارة الموارد البشرية والتوطين، والذي يقدم تفاصيل متنوعة للمستخدمين حول الفئات المساعدة، ما يسهل عليهم عملية الاختيار.

تجربة

أثنى أولياء أمور على التجربة الشاطئية التي تنظمها «إعمار» في قلب «سوق الينابيع» بدبي حتى الأربعاء المقبل، إذ تمنح الأطفال تمضية أوقات من المرح والتسلية مع أنشطة فنون وحرف يدوية، إلى جانب فعاليات ترفيهية متنوعة.

سلوك

شكا سائقون استمرار سلوك سلبي لسائقين في دبي، يتمثل في رمي المناديل الورقية وأعواد الكبريت في الشارع، ما يعكس مظهراً غير حضاري للمدينة، مطالبين بتغليظ العقوبة عليهم.

تفاعل

أبدى مواطنون ومقيمون تفاعلاً كبيراً مع مركزي تجميع النفايات القابلة لإعادة التدوير في حديقة صقر و«راك مول»، ما يسمح لهم باستخدام أكياس متخصصة لفزر المخلفات، والإسهام في إعادة التدوير والحفاظ على البيئة، وإرسال ما يزيد على 18 ألف كيلوغرام من المخلفات المفروزة منذ افتتاحها في أواخر أبريل الماضي.

قطط

طالب سائقون في دبي بتوفير حملات لحماية القطط السائبة في الشوارع، حيث يشهدون بشكلٍ يومي نفوقها بسبب اصطدامها بالسيارات في شوارع داخلية وأخرى خارجية.

سائقون

أثنى سائقون على انسيابية حركة السيارات عند بوابات المغادرة والقدوم في مطار دبي الدولي، وذلك في ظل الوجود الدائم لرجال الشرطة، الذين يقومون بدورهم في تنظيم حركة المرور.

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