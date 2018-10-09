«بيت الخير» تُطلق «درور زايد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختارت «بيت الخير» أن تشكر مانحيها وداعميها في «عام زايد»، بهدية رمزية، تحمل إرثاً ثميناً كان يعتمده ويحبّه زايد الخير، وهو «درور زايد الخير»، تقويم تراثي قديم لحساب الطقس، ومعرفة المتغيرات المناخية المتعلقة بالزراعة والصيد ورصد الرياح والأمطار وجني الثمار.

وأكد مدير عام جمعية «بيت الخير»، عابدين طاهر العوضي، اعتزازه بهذا الإصدار، الذي يحيي تراث الآباء والأجداد، وقال: «مع إطلاق مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإعلان (عام زايد)، وجهت إدارة الجمعية موظفيها لإجراء عصف ذهني لتقديم أفضل الأفكار لإثراء مئوية الوالد المؤسس، واستحسنت من بين الأفكار التي وصلتها فكرة إحياء تقويم (درور زايد الخير)».