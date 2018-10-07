شرطة الشارقة تطرح 77 رقم مركبة مميزاً للبيع

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن طرح 77 لوحة للمركبات الخاصة تحمل أرقاماً مميزة، في مزاد علني إلكتروني تنظمه بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات، وتتضمن ست لوحات ثلاثية، و35 لوحة رباعية، و36 لوحة خماسية.

وينطلق المزاد على الأرقام المميزة وجميعها من «الفئة الثالثة»، اليوم، ويستمر حتى 12 أكتوبر الجاري، عن طريق الموقع الإلكتروني لـ«لإمارات للمزادات»، أو من خلال التطبيقات الذكية الخاصة بالشركة.

وتضم الباقة الجديدة المطروحة، الأرقام الثلاثية (180) و(909) و(312)، والأرقام الرباعية (9999) و(1515) و(1080) و(1990) و(9080) و(4455) و(5040) و(2100)، والأرقام الخماسية (80000) و(14000)، و(21000) و(90009)، إلى جانب العديد من الأرقام المميزة الأخرى التي قد ترمز إلى تواريخ أو مصفوفة أرقام محببة للأشخاص.

وقال مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة، العقيد علي بوالزود، إن ريع هذه المزادات يخصص لإطلاق وتطوير مشروعات تنموية عدة، تصبّ في خدمة المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، ونشر السعادة والطمأنية في أرجاء الإمارة.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لـ«لإمارات للمزادات»، عمر مطر المناعي، حرص الشركة على مواصلة تنظيم المزادات وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، بما يضمن تحقيق عوائد إيجابية تخدم الأهداف المرسومة، وتساعد على إسعاد المجتمع، وكسب رضا المتعاملين.

ويتميز نظام المزاد العلني الإلكتروني بسهولة الاستخدام وتوفير الوقت، وبشفافيته العالية وبديناميكيته. ويحق للفائز بالمزاد، بعد إتمام إجراءات الشراء بشكل كامل، التنازل عن الرقم المميز للغير.

ويُمكن للراغبين في الاطلاع على جميع الأرقام المعروضة في المزاد من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.EmiartesAuction.com، أو من خلال تحميل التطبيق المجاني لـ«الإمارات للمزادات» من «أبل ستور» أو «غوغل بلاي»، أو عبر زيارة مركز خدمة المتعاملين للشركة في مبنى إدارة المرور بمنطقة الرمثاء.

أرقام مطروحة

للبيع: 180 - 909 -

9999 - 1515 -

9080 - 80000.