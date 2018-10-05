محمد بن زايد للمعلمين: من فكركم تعلمنا أبجديات الحياة

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة حب وتقدير إلى المعلمين، وذلك بمناسبة الاحتفاء بيوم المعلم.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»، أمس، «والعالم يحتفي بيوم المعلم.. نقول بكل فخر لمعلمينا.. من فكركم تعلمنا أبجديات الحياة، وبالعلم جعلتمونا أكثر قوة ومسؤولية وعطاء.. رسمتم طريقنا نحو القمة، فتشكلت آفاق مسيرة الوطن.. كلماتكم نسجت قصة نجاحنا.. دمتم مشاعل نور تنير درب الأجيال، وتقدم للوطن نماذج مضيئة تزيده رفعة وعزة وتقدماً»