طحنون بن محمد يعزّي أسرة الكثيري

المصدر: أبوظبي - وام

قدّم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء لأسرة الكثيري، في وفاة عدد من أبنائها إثر حريق شب بمنزلهم في بني ياس.

وأعرب سموّه، أثناء زيارته مجلس العزاء مساء أمس، عن خالص عزائه ومواساته إلى أسرة وأقارب المتوفين، راجياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. من جانبها، عبّرت أسرة الكثيري عن خالص شكرها وتقديرها لسموّه على مشاعره الطيبة، وأثرها في التخفيف من آلامهم جراء الحادث الأليم، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموّه ويمتعه بالصحة والعافية.