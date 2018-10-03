قرار ينظم إقامة المعارض الاستهلاكية

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

أصدر رئيس دائرة الثقافة والسياحة محمد خليفة المبارك، قرار رقم (63) لسنة 2018 بشأن اعتماد دليل السياسات لتحديد الاشتراطات والمعايير اللازمة لتنظيم إقامة فعالية المعارض الاستهلاكية في إمارة أبوظبي.



ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على أن يعتمد دليل السياسات لتحديد الاشتراطات والمعايير اللازمة لتنظيم إقامة المعارض الاستهلاكية في إمارة أبوظبي وفق الدليل المرفق بالقرار، وفيما لم يرد بشأنه نص أو حكم أو إجراء في الدليل، تطبق الأحكام والإجراءات الواردة في اللوائح التنفيذية والتنظيمية الصادرة استنادا إلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2016 بشأن نظام ترخيص الفعاليات في إمارة أبوظبي.



وحدد الدليل الشروط العامة لتنظيم المعارض الاستهلاكية ومنها أن لا تزيد مدة المعرض عن 30 يوما وفي حال التمديد يتقدم المنظم بطلب جديد للموافقة، وأن يحظر استخدام اسم (أبوظبي) أو (الحكومة) أو (الهوية الترويجية للإمارة) في الفعاليات المقامة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة، إضافة إلى المحافظة على العادات والقيم الاسلامية والضوابط الشرعية والتعليمات والأنظمة العامة في إمارة أبوظبي أثناء تنفيذ المعرض.



كما حدد أماكن إقامة المعرض، والمعايير الالزامية لمعارض السلع الاستهلاكية والمهرجانات كمعايير الصحة والأمن والسلامة، وسهولة الوصول والمواقف، وتسهيلات الراحة والسلامة، وغرف الصلاة، والحمامات العامة، ومراعاة أصحاب الهمم.