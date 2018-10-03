جسر البديع يُفتتح أمام المركبات كاملاً اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتهت وزارة تطوير البنية التحتية من إنجاز الجزء الأخير من جسر البديع في إمارة الشارقة، الذي يشمل حارتين بطول 400 متر بكلا الاتجاهين أعلى الجسر الرئيس، لتصبح خمس حارات، وبذلك سيكون مفتوحاً أمام حركة سير المركبات بداية من اليوم.

وأكدت الوزارة أن افتتاح المشروع بشكل جزئي أمام حركة المرور سابقاً، أسهم بشكل كبير في التسهيل على مستخدمي الطريق، والتخفيف من الازدحام، خصوصاً مع انطلاق العام الدراسي، إذ كانت الحركة سلسة، ولم تشبها أي ازدحامات، موضحاً أنه مع الافتتاح النهائي للمشروع، ستكون الحركة انسيابية بشكل كبير في كل الاتجاهات.

وأضافت أن مشروع تطوير جسر البديع سيرفع السعة الاستيعابية للطريق بنسبة الضعف عما كانت عليه سابقاً، لتصل إلى 17 ألفاً و700 مركبة في الساعة، فيما سيرفع السعة الاستيعابية للطريق الانزلاقي بثلاثة أضعاف، لتصل إلى 2500 مركبة في الساعة، مشيرة إلى أن المشروع يشمل إنشاء طريق مجمع وموزع بثلاث حارات لمسافة كيلومترين داخل دبي، ضمن مشروع تقاطع البديع، وسيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بنحو 6000 مركبة في الساعة، وكذلك إنشاء جسر نحو الشارقة بثلاث حارات وسعة 6000 مركبة.