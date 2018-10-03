شرطة أبوظبي تثقف 119 ألف شخص بمخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

استفاد 119 ألفاً و317 شخصاً من محاضرات التوعية التي نفذتها شرطة أبوظبي للتثقيف بمخاطر المخدرات وأضرارها، منذ بداية العام الماضي، وحتى نهاية سبتمبر الماضي، أي في غضون 21 شهراً، واستهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، بينهم طلبة وذووهم ومعلمون، وعاملون بالقطاعات المختلفة.

وأفاد مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، العقيد طاهر غريب الظاهري، بأن المحاضرات ركّزت على تقديم رسالة مفادها أن الوقاية وبناء الحصانة الذاتية والمجتمعية هما أفضل استراتيجية يمكن اتباعها لمكافحة المخدرات على المستويين القريب والبعيد.

وذكر أنه تم استعراض طرق الوقاية من هذه الآفة، وشرح الأسباب التي تدفع الشخص إلى التعاطي، ووسائل إقناع الأصحاء لتجنيبهم الوقوع في براثن الإدمان، وتقديم الحلول الناجحة لإقناع المتعاطين بأن يبدؤوا رحلة العلاج، والاستفادة من القانون الذي يضمن إعفاءهم من العقوبة، لمن تقدّم للوحدة العلاجية أو الشرطة أو النيابة، للعلاج الطوعي من الإدمان.

وتناول في سياق حملة «حياتي أغلى»، التي أطلقتها شرطة أبوظبي للتصدّي لآفة المخدرات، أهمية الدور الكبير الذي تقدمه المؤسسات التعليمية والأسرية في توعية الأبناء.