جسر البديع يخفف الزحام بين دبي والشارقة

المصدر: أمين الجمال - دبي

انتهت وزارة تطوير البنية التحتية من إنجاز الجزء الأخير من جسر البديع في إمارة الشارقة الذي تشمل حارتين بطول 400 متر بكلا الاتجاهين أعلى الجسر الرئيسي، بداية من اليوم، لتصبح خمس حارات، وبذلك سيكون مفتوحاً أمام حركة سير المركبات بداية من اليوم، على أن يكون الافتتاح الرسمي للجسر قريباً.

الأمر الذي سيحد من الزحام بين دبي والشارقة.

وأكدت الوزارة أن افتتاح المشروع ساهم بشكل كبير في التسهيل على مستخدمي الطريق والتخفيف من الازدحام خاصة مع انطلاق العام الدراسي، إذ كانت الحركة سلسة ولم تشبها أي ازدحامات، موضحاً أنه مع الافتتاح النهائي للمشروع، ستكون الحركة انسيابية بشكل كبير في كل الاتجاهات.

وأضافت أن مشروع تطوير جسر البديع سيرفع السعة الاستيعابية للطريق بنسبة الضعف عما كانت عليه سابقاً لتصل إلى 17 ألفاً و700 مركبة في الساعة، فيما سيرفع السعة الاستيعابية للطريق الانزلاقي بثلاث أضعاف لتصل إلى 2500 مركبة في الساعة، مشيرة إلى أن المشروع يشمل إنشاء طريق مجمع وموزع بثلاث حارات لمسافة كيلومترين داخل دبي ضمن مشروع تقاطع البديع، وسيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بنحو 6000 مركبة في الساعة، ما ينهي مشكلة الاحتكاك بالشاحنات، وكذلك إنشاء جسر نحو الشارقة بثلاث حارات وسعة 6000 مركبة لحل مشكلة الطريق.