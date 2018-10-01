محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لدبي المرسوم رقم (30) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي.

ووفقاً للمرسوم، يضم مجلس إدارة الهيئة برئاسة مطر حميد الطاير، في عضويته كلاً من: سعيـــد محمــد الطايـــر، وهـلال خلفان بن ظــاهر، وعبدالله محمـــد الهاشمي، و خلفـان أحمـــد حـــارب، وماجـــد حمـــد الشامسي، وعبيـد سعيـد بن مسحـار، وسعيـــد محمـــد الشــارد، ونبيل عبدالرحمن عارف، وذلك لمُدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يستمر سعيد محمد الطاير، عُضواً مُنتدباً لإدارة أعمال الهيئة. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.