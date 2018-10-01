تطوير 35 مظلة ذكية لانتظار الحافلات في عجمان

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

كشفت مؤسسة المواصلات العامة في عجمان عن الانتهاء من وضع التصاميم الخاصة لمشروع تطوير مظلات انتظار حافلات النقل العام في الإمارة، الذي يشمل تنفيذ 35 مظلة ذكية تعتمد على الطاقة الشمسية في جميع خدماتها بمختلف مناطق الإمارة، خلال عام 2019، حسب المدير التنفيذي لقطاع العمليات في المؤسسة، عمر محمد راشد لوتاه.

وقال لوتاه إن «مشروع المظلات سيعتمد في خدماته المقدمة على الطاقة الشمسية بشكل كامل، وستكون جميعها بأشكال حضارية مبتكرة، إذ سيتم تزويدها بمكيفات لضمان راحة مستخدمي الحافلات، وخارطة للطريق، وشاشة عرض لمعرفة أوقات وصول الحافلات إلى المواقع، وغيرها من الخدمات الأخرى، من إضاءة جيدة وأبواب إلكترونية ومقاعد صحية تتناسب مع جميع الفئات».

وبيّن أن المشروع يواكب الطلب المتزايد من سكان الإمارة على استخدام حافلات النقل العام، خصوصاً الفئات التي لا تمتلك سيارات، نظراً إلى مساراتها المتنوّعة والمتكاملة والخدمات المريحة المتطوّرة التي توفرها.

وأفاد لوتاه بأن المؤسسة تعتزم شراء حافلات كبيرة جديدة لإضافتها لأسطول المؤسسة، نظراً إلى النمو الكبير الذي يشهده قطاع النقل العام.