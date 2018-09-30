«كهرباء دبي» تدعو الجمهور إلى زيارة موقع «ديكاثلون الطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن بدء تسجيل الجمهور لزيارة موقع المسابقة العالمية للجامعات، لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط 2018)، في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بمنطقة سيح الدحل في دبي، والاطلاع على مشروعات الفرق الجامعية المشاركة في الدورة الأولى من المسابقة، التي تعقد تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 14 إلى 29 نوفمبر المقبل، بمشاركة 15 فريقاً يمثلون 28 جامعة من 11 دولة حول العالم.

وتستضيف دبي الدورتين الأولى والثانية من المسابقة، في إطار الشراكة بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي والهيئة مع وزارة الطاقة الأميركية، وتنظم الدورة الثانية في عام 2020 تزامناً مع معرض إكسبو 2020 دبي. وحث نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، الجمهور على زيارة موقع المسابقة، الذي يمتد على مساحة تقدر بنحو 60 ألف متر مربع في المجمع، لأهميته في مسيرة التحوّل نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي. وتهدف المسابقة إلى تشجيع الفرق المشاركة على تصميم وبناء وتشغيل نماذج مستدامة لمنازل تعمل بالطاقة الشمسية، تتميز بالكفاءة من حيث الكلفة واستهلاك الطاقة، مع التركيز على الحفاظ على البيئة ومراعاة الظروف المناخية للمنطقة، وتتنافس الفرق في 10 مجالات مختلفة تشمل: الهندسة المعمارية، الهندسة والبناء، إدارة الطاقة، كفاءة الطاقة، معايير الراحة، كفاءة أداء الأجهزة المنزلية، النقل المستدام، الاستدامة، الاتصال، والابتكار.