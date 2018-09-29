لجنة القيد بوزارة العدل تعتمد نقل وقيد عدد من المحامين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة قبول المحامين بوزارة العدل اجتماعها الخامس لهذا العام برئاسة المستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل - رئيس لجنة قبول المحامين، وبحضور الوكيل المساعد للشؤون الفنية عبيد سلطان الظاهري

وحضر الاجتماع من أعضاء اللجنة رئيس نيابة استئناف الشارقة المستشار خليفه راشد الخضر والقاضي بالمحكمة الاتحادية العليا القاضي البشير بن الزيتون ومدير إدارة شؤون المحامين والمترجمين بوزارة العدل المستشارة سارة هزيم الشامسي ، والمستشار محمد دلموج، والمستشارة عائشة الطينيجي.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد بمبني وزارة العدل بدبي على نقل قيد عدد من المحامين من جدول المحامين المتدربين الى جدول المحامين المشتغلين، كما وافقت على نقل عدد من المحامين من جدول المشتغلين الى جدول الغير مشتغلين، ونقل عدد من المحامين الغير المشتغلين الى جدول المحامين المشتغلين، كما وافقت على قيد عدد من المحامين للترافع امام المحكمة الاتحادية العليا.