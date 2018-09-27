دائرة النقل توقف استخدام التذاكر الورقية في خدمات النقل بالحافلات

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

أعلنت دائرة النقل بإمارة أبوظبي، عن اكتمال المرحلة الثالثة من تفعيل خدمات الدفع الآلي بمدينة العين ومنطقة الظفرة، وعليه سيتم وقف تداول التذاكر الورقية في حافلات النقل العام بدءاً من 30 سبتمبر الجاري.

وسعياً إلى تحسين الخدمات وتسهيل إجراءات دفع التعرفة، تهيب دائرة النقل على جميع المستخدمين بالمسارعة للحصول على بطاقات "حافلات" الذكية، حيث ستقتصر وسيلة دفع تعرفة استخدام حافلات النقل العام على الدفع بالبطاقات الذكية فقط.

كما قامت دائرة النقل حرصاً منها على توفير آلية مرنة وسهلة الاستخدام لدفع رسوم الحافلات بتوفير منافذ بيع بطاقات "حافلات" الذكية في محطات الحافلات الرئيسية والفرعية في مدينة العين ومنطقة الظفرة بالإضافة إلى أجهزة بيع وإعادة شحن البطاقات المنتشرة في أنحاء الإمارة.

واستباقا لهذه الخطوة كانت الدائرة قد قامت منذ فترة من الوقت بتركيب وتفعيل أجهزة الدفع الالكتروني التي تمكن مستخدمي حافلات النقل العام من دفع تعرفة الرحلات بواسطة بطاقات الدفع الذكية وبطريقة سهلة توفر الوقت والجهد عليهم وتحقق الراحة لهم في تنقلاتهم اليومية.

وفي هذا السياق تم تفعيل 41 جهاز إصدار وتعبئة تذاكر في مواقع مختلفة بمدينة أبوظبي إلى جانب 138 أجهزة تعبئة رصيد وفي مدينة العين قامت الدائرة بتفعيل 11 جهاز إصدار وتعبئة تذاكر، و 9 أجهزة تعبئة رصيد، أما في منطقة الظفرة فقد قامت الدائرة بتفعيل عدد 8 أجهزة إصدار وتعبئة تذاكر، و11 جهاز تعبئة رصيد.