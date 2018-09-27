2000 شخص يستفيدون من «حياتي أغلى»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استفاد 2000 شخص، من مختلف الإدارات في شرطة أبوظبي والمراكز الثقافية والمدارس والمساجد، من محاضرات وورش عمل نظمتها الشرطة المجتمعية حول أضرار المخدرات، وسبل الوقاية منها.

وأفاد مدير إدارة الشرطة المجتمعية، العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري، بأن الورش والمحاضرات استهدفت الشباب والأهالي، وذلك ضمن حملة «حياتي أغلى» التي أطلقتها شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مكتب الشيخة وديمة بنت زايد آل نهيان، والشركاء الاستراتيجيين.

وأشار إلى أن محاضرات التوعية والتثقيف تترجم توجيهات الحكومة، وتحقق الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، وتسهم في غرس مفاهيم المواطنة الإيجابية وتعمّق السلوكيات والقيم الصحيحة، وركزت على التعريف بمخاطر آفة المخدرات، وتصنيفاتها وآثارها السلبية صحياً ونفسياً وعقلياً.

ودعا العفاري، أولياء أمور المتعاطين إلى ضرورة مراجعة مراكز العلاج لأخذ المشورة والنصح من الأطباء والمختصين لمساعدة أبنائهم على الإقلاع، لافتاً إلى أهمية دور الأسرة في هذا الجانب بترسيخ القيم الأخلاقية الرفيعة في نفوس الأبناء، والابتعاد عن العنف والقسوة في تربية الأبناء وتجنيبهم رفقاء السوء، والتواصل مع خدمة أمان في شرطة أبوظبي على (8002626) أو (sms 2828) أو عبر البريد الإلكتروني aman@adploice.gov.ae أو من خلال رقم الطوارئ 999.