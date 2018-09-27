500 متطوع من بلدية دبي في منصة «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت بلدية دبي استضافتها للمنصة المتنقلة لبرنامج «إكسبو 2020» للمتطوعين، الخاصة بتسجيل موظفي البلدية الراغبين في الاشتراك.

وتجاوز عدد المتطوعين المسجلين، ممن حضروا الورش التعريفية للبرنامج، 500 متطوع، على مدار ثلاثة أيام، بينهم 15 من أصحاب الهمم.

وقال المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال رئيس فريق مبادرة الخير في بلدية دبي، محمد مبارك المطيوعي، إن عملية التسجيل لاقت إقبالاً كبيراً من الموظفين بمختلف فئاتهم الوظيفية.

وكان «إكسبو 2020 دبي» أعلن، في وقت سابق هذا الشهر، عن إنشاء مركز للمتطوعين، ليكون فضاء إبداعياً حصرياً، يجمع تحت مظلته جميع متطوعي «إكسبو 2020 دبي».