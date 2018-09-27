القائم بأعمال سفارة السعودية يتسلم عضوية «كلنا شرطة» الـ 88

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

سلّم مدير عام شرطة أبوظبي، اللواء مكتوم علي الشريفي، بطاقة عضوية «كلنا شرطة» رقم (88) للقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى الدولة، سعود بن فهد السويلم، بحضور مديري القطاعات.

ويرمز الرقم (88) إلى اعتزاز دولة الإمارات بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات رائدة، محلياً وإقليمياً وعالمياً، في ذكرى احتفالها باليوم الوطني.

والتقى الشريفي في مكتبه القائم بالأعمال السعودي، وبحثا خلال اللقاء تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي والسفارة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ القائم بالأعمال السعودي والأشقاء في السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأوضح الشريفي أن مبادرة «كلنا شرطة» تهدف إلى تعزيز أمن واستقرار المجتمع، والحفاظ على المكتسبات الحضارية التي تحققت في إمارة أبوظبي، خصوصاً في المجال الأمني، مشيداً بالشراكة الفعالة بين أفراد المجتمع والقيادة العامة لشرطة أبوظبي في تحقيق الأهداف والتطلعات.

واطلع السويلم على الخدمات الأمنية المتكاملة، ومنظومة الاستجابة، في مركز القيادة والتحكم، التابع لإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية، وإجراءات العمل في المركز.