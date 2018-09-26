محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في «قصر الشاطئ»، وزيرة القوات المسلحة للجمهورية الفرنسية، فلورنس بارلي، التي تزور الدولة حالياً.

- الجانبان استعرضا قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وبحث سموّه والوزيرة، خلال اللقاء، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، خصوصاً التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء وزير دولة لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، لودوفيك بوي.