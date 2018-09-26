شرطة دبي تسلّم عائلة سواراً ذهبياً أضاعته قبل مغادرتها الدولة

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

سلّمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عائلة آسيوية سواراً ذهبياً أضاعته خلال رحلة سياحية، وذلك قبل مغادرتها الدولة وصعودها الطائرة بساعات، حيث كانت العائلة قدّمت «بلاغاً معتقدة فيه أن السوار سُرق منها».

وأكد مدير إدارة الشرطة السياحية، المقدم الدكتور مبارك بنواس، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إسعاد السياح، وأن يخوضوا تجربة سياحية آمنة لا تُنسى من ذاكرتهم، عملاً بتوجيهات القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري.

وأوضح أن الإدارة تلقت بلاغاً من العائلة، يفيد بتعرضها لسرقة سوار ذهبي، خلال قيامها برحلات سياحية في دبي، فتم تشكيل فريق عمل، ومن خلال التقصي والبحث تكللت جهودهم بالعثور على السوار في مركبة سفاري كانت العائلة استخدمتها في رحلة برية.

وأكد أن شرطة دبي فاجأت العائلة التي كانت تتناول طعام الغداء في أحد مطاعم دبي قبل توجهها إلى مطار دبي الدولي للمغادرة، حيث توجه الضباط إليها، وسلّمها السوار، الأمر الذي أدهش أفرادها بسرعة العثور على السوار.