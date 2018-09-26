شرطة أبوظبي تكافح تصوير الحوادث بـ «شارك بوعي»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع شركة الاتصالات المتكاملة (دو)، حملة توعية، تهدف إلى منع التجمهر والتصوير أثناء الحوادث، تحت شعار «شارك بوعي»، والتي تستمر لنهاية أكتوبر الجاري.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات، العميد خليفة محمد الخييلي، أن ظاهرة التجمهر والتصوير أثناء الحوادث، تعتبر من الظواهر الاجتماعية السلبية، التي تسهم في تفاقم الإصابات أو وقوع الوفيات، حيث يتسبب هذا التجمهر في تعطيل وصول دوريات المرور، وسيارات الإسعاف والدفاع المدني، وعدم إعطائها الأولوية في المرور، ما يعكس عدم الوعي بخطورة هذه الممارسات.

وقال النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي في «دو»، عبدالواحد جمعة، «نحن نؤمن بمسؤوليتنا تجاه دعم القضايا المجتمعية، التي تسهم ببناء مجتمع قوي ومتماسك ومزدهر. ويسعدنا التعاون مع شرطة أبوظبي، في إطار حملة (شارك بوعي)، لتعزيز وعي سكان الإمارات، حول أهمية عدم التجمهر أو التصوير أثناء الحوادث».