«بيت الخير» توزع 45 ألف وجبة ضمن «إطعام الطعام»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

وزعت جمعية «بيت الخير» 9000 وجبة طعام على الأسر المحتاجة والفئات الأقل دخلاً من العمال وعابري السبيل، ضمن حملتها الجديدة لتوزيع 45 ألف وجبة طعام في الأشهر الثلاثة المقبلة، في «عام زايد الخير»، وفي إطار مشروعها الخيري «إطعام الطعام»، بحيث تكون الوجبة صحية، وغنية بأنواع الغذاء اللازم لكل فرد من اللحوم والعصائر والفواكه والتمور. وتم توزيع 5000 وجبة منها حتى الآن على الأسر الأقل دخلاً في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين، بينما تم توزيع 4000 وجبة على العمال وعابري السبيل في المناطق الصناعية وحول المساجد في المناطق الشعبية، التي يعيش في مساكنها العمال.

ويتم تنفيذ هذه المبادرة من خلال مركبة «الطعام للجميع» التي تم إطلاقها قبل عامين بالتعاون مع «الإمارات الإسلامي»، وتم تعزيزها لاحقاً بمركبة ثانية، حيث كثفت الجمعية نشاطها لتوزيع الطعام على المحتاجين في «عام زايد الخير»، لتأتي هذه الحملة بعد انتهاء الحملة السابقة، التي نفذتها في الأشهر الأولى من هذا العام بتوزيع 45 وجبة أيضاً. كما تستمر الجمعية في توزيع العصائر على المراجعين والعمال في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، حيث بلغ ما وزعته حتى الآن 15 ألف عبوة عصير مبردة، إضافة إلى التزام الجمعية بتوزيع وجبات الطعام على عمال اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، في إطار التفاهم القائم مع اللجنة لإسعاد العمال واحترام حقوقهم.