«طرق دبي» ترفع عدد مركبات التأجير الذكي إلى 400 سيارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إضافة 200 مركبة إلى مركبات التأجير الذكي، ليصل عددها إلى 400 مركبة، إثر تزايد الإقبال على هذه الخدمة، التي حققت معدلات عالية من الرحلات وساعات التأجير.

وقال مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة، في الهيئة، عادل شاكري، إن الخدمة تأتي في إطار الاستجابة لمتطلبات مبادرة «المدينة الذكية» التي أطلقتها حكومة دبي، وإنها حققت منذ إطلاقها في أكتوبر 2017 حتى نهاية أغسطس الماضي 365 ألفاً و662 رحلة، بواقع 277 ألفاً و832 ساعة.

وتابع أن الخدمة تسمح للمتعاملين، عبر تطبيق «eKar» أو «udrive»، بتأجير المركبة لمدة ست ساعات دون الاستعانة بأي عنصر بشري عند تسلم المركبة وإرجاعها، إذ وفّرت الهيئة لها أكثر

من 45 موقعاً في دبي، منها خمسة مواقع في محطات المترو، هي: الراشدية، والاتحاد، وبرجمان، والخليج التجاري، وابن بطوطة. وأضاف أن «مركبة التأجير الذكي تتمتع بمزايا عدة، منها توفير وقود مجاني من محطات البترول (إيبكو) و(أدنوك)، مع توفير تأمين مجاني، ومواقف مجانية تابعة للهيئة».

وأشار شاكري إلى أن خدمة التأجير الذكي تقتصر على مناطق إمارة دبي، مضيفاً أن على المتعاملين المقيمين بالدولة التسجيل في نظام التطبيقين الذكيين للحصول على الخدمة، من خلال إدخال البيانات المتعلقة ببطاقة الهوية، ورخصة القيادة، والبطاقة الائتمانية، إضافة إلى صورة الشخص، مع حمل بطاقة الهوية للتحقق من أنه الشخص المسجل في النظام. وبالنسبة للزوّار فإن عليهم إدخال بيانات جواز السفر، وتأشيرة دخول الدولة، إضافة لرخصة القيادة والبطاقة الائتمانية.

وأوضح أنه يتعين لتشغيل المركبة إدخال رقم التعريف الشخصي في الجهاز الموجود بالمركبة.