تحويل 50% من التعاملات الحكومية إلى تقنية «البلوك تشين» بحلول عام 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين ورشة عمل حول تقنية «البلوك تشين»، بهدف تعزيز استخدامات برامج وآليات التقنية والتكنولوجيا الحديثة في مجالات منظومة تقديم الخدمات.

حضر الورشة، التي نظمت في دبي، أخيراً، 50 مشاركاً من القيادات الإشرافية والتنفيذية بالوزارة، وعدد من الموظفين الذين تمكنوا من الاطلاع على أهم تطبيقات واستخدامات تقنية «البلوك تشين» في القطاع الحكومي.

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للخدمات المساندة، محمد صقر النعيمي، إن الورشة تأتي في إطار حرص الوزارة على الإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية حكومة دولة الإمارات، في مجال تعزيز موقع الدولة لتكون من الدول الأكثر تقدماً وجاهزية لتغيرات المستقبل، وأكد أهمية تعزيز استخدامات التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصّة «بلوك تشين» بحلول عام 2021.

وأوضح أن الوزارة تسعى لتمكين كوادرها البشرية المختلفة من استخدامات التطبيقات الذكية والتكنولوجيا الحديثة في مجال تقديم الخدمة، تلبية لطموحات المتعاملين، مشيراً إلى أن تنظيم الورشة في هذا الإطار، حيث تعمل على إثراء المعرفة، ورفع مستوى وعي المشاركين.