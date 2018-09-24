طقس صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق شرقاً، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، خصوصاً غرباً.

وأوضح المركز في نشرته اليومية، أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية وسرعتها بين ‏‏15 و25 كم/‏‏ ساعة بوجه عام، تصل إلى 35 كم/‏‏ ساعة أحياناً.

وقال إن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، بينما يحدث المد الأول عند الساعة 13:27 والثاني عند الساعة 00:51، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 18:47 والثاني عند الساعة 07:21.

وأفاد بأن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج أيضاً، بينما يحدث المد الأول عند الساعة 09:24 والثاني عند الساعة 21:37، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 15:40 والثاني عند الساعة 03:42.