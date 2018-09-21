ممرات خاصة لأصحاب الهمم وكبار السن على شواطئ دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وفرت بلدية دبي ممرات مخصصة لأصحاب الهمم وكبار السن، على الشواطئ العامة في الإمارة.

وأكدت مديرة إدارة البيئة في البلدية، المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، تنفيذ الممرات بحيث تمكّن أصحاب الهمم وكبار السن من عبور الشاطئ، والوصول إلى البحر بسهولة، لافتة إلى اختيار مواقعها، بحيث تكون قريبة من المواقف المخصصة لأصحاب الهمم. وتم توفير الممرات على شاطئ خور الممزر، وشاطئ كورنيش الممزر، وشاطئ جميرا الثانية، وشاطئ جميرا الثالثة، إضافة إلى شواطئ أم سقيم (الأولى والثانية)، وتصنيع الممرات بحيث تسهّل حركة الكراسي المتحركة للوصول إلى داخل المياه. وأضافت الهرمودي أن البلدية وفرت أجهزة لياقة بدنية لاستخدام أصحاب الهمم على شواطئ الإمارة، ما يعكس جهودها لجعل دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم بالكامل بحلول عام 2020.