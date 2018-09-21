«القيادات الإعلامية» يبحث صناعة التأثير في منصات «التواصل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتواصل فعاليات الدورة الثانية من برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة» في دبي - التي تقام على مدى أسبوعين، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الشباب العربي - متضمنة ورش عمل ومحاضرات تتناول مهارات التواصل والخطابة وصناعة التأثير في منصات التواصل الاجتماعي.

وتضمنت فعاليات اليوم الخامس جلسات قدمتها الجامعة الأميركية في دبي، واشتملت على ورشة عمل بعنوان «فن الإلقاء والخطابة»، وجلسة «الدليل إلى مواقع التواصل الاجتماعي» تعرف فيها المشاركون إلى أفضل السبل لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نقل الأخبار، إضافة إلى ورش عمل للتعريف بأفضل السبل للتسويق عبر موقع «سناب شات»، وأخرى حول أفضل التغريدات الذكية، وكيفية صناعة الهوية الشخصية في وسائل الإعلام.

كما قدم عميد كلية محمد بن راشد للإعلام مدير مجموعة «إم بي سي»، الدكتور علي جابر، محاضرة بعنوان «التحديات الحالية في الإعلام»، مشيراً إلى أن الكلية تضع في أيدي الشباب الأدوات التي تمكنهم من مواكبة التغييرات والتحديات المستمرة في الإعلام.

ويشتمل برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة» على برامج تدريبية وورش عمل ودورات متخصصة في الإعلامين التقليدي والرقمي، هدفها صقل مهارات الإعلاميين الشباب العرب، وتطوير مواهبهم ضمن موضوعات مختلفة، منها مهارات التواصل والدراسات الإعلامية والقيادة.