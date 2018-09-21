شرطة دبي تتيح الاستعلام إلكترونياً عن «الحالة الجنائية» و«منع السفر»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، خدمة الاستعلام عن الحالة الجنائية للقضايا المالية، على تطبيقات شرطة دبي الذكية وموقع شرطة دبي على الإنترنت، التي تختصر الوقت والجهد في الاستفسار والاستعلام عن الحالة الجنائية للمراجعين في القضايا المالية.

وقال مدير الإدارة، العميد خالد ناصر الرزوقي، إن الخدمة الجديدة تتيح الاستعلام عن الحالة الجنائية في القضايا المالية المقيدة في مراكز الشرطة، إضافة إلى الاستفسار عن منع السفر في مثل هذه القضايا على مدار الساعة.

ودعا إلى الاستفادة من الخدمات التي توفر الوقت والجهد، لمواكبة التطور الذي تشهده دبي في تقديم خدمات فريدة من نوعها بهدف إسعاد الجمهور.