شرطة دبي تتيح الاستعلام إلكتر ونيا عن الحالة الجنائية ومنع السفر للقضايا المالية

المصدر: محمد فودة- دبي

أطلقت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، خدمة الاستعلام عن الحالة الجنائية للقضايا المالية على تطبيقات شرطة دبي الذكية وموقع شرطة دبي على الانترنت، والتي تختصر الوقت والجهد في الاستفسار والاستعلام عن الحالة الجنائية للمراجعين في القضايا المالية لدى مراكز الشرطة.

وقال مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي العميد خالد ناصر الرزوقى، إن هذه الخدمة تتيح للجمهور الاستعلام عن حالتهم الجنائية في القضايا المالية المقيدة في مراكز شرطة دبي، بالإضافة إلى الاستفسار عن منع السفر في مثل هذه القضايا على مدار الساعة، من خلال توفير الخدمة على تطبيقات شرطة دبي وموقع الإلكتروني الرسمي.

ودعا الرزوقي الجمهور إلى الاستفادة من هذه الخدمات التي توفر عليهم الوقت والجهد، بعد أن أصبح بإمكانهم استخدامها بشكل أسهل مقارنة بالسابق، وذلك لمواكبة التطور الذي تشهده إمارة دبي في تقديم خدمات فريدة من نوعها بهدف إسعاد الجمهور.